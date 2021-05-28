Українська школа у Будапешті відзначила День вишиванки та провела Шевченківські читання

У Будапешті в українській «Рідній школі», яка діє при парафії Української греко-католицької церкви, відбулося Свято вишиванки та Шевченківські читання, які перенесли на травень через карантин.

Як передає Укрінформ, про це повідомив сайт «Українська церква в Угорщині».

Так, під час святкування учні школи спільно із батьками цитували вірші українського поета Тараса Шевченка, співали українські пісні на слова Кобзаря, брали участь у різноманітних конкурсах. А на завершення в подарунок діти отримали дитячий «Кобзар» від наглядової ради «Рідної школи.

«Адміністраторка школи, п. Олена Бескоровайна, яка провела шкільне свято, подякувала батькам, учителям та учням за активність у шкільному житті, а о. Дам’ян Габорій, керівник Фундації УГКЦ в Угорщині, до якої належить школа, зауважив, що з цієї школи вийдуть майбутні лідери української громади в Угорщині, котрі люблять свою Батьківщину, мову і традиції», – йдеться в повідомленні.

Довідка:

«Рідна школа» в Будапешті була створена у 2018 році, належить до Фундації УГКЦ в Угорщині. Школа проводить уроки з української мови, літератури, народну творчість, основи християнської віри та життя, «Я у світі», історію і географію України, біологію. Проводиться вокальний і художній гурток. При школі діє скаутська організація. У рамках школи діти готуються до першої Сповіді. Навчання проводиться щосуботи. Але головна мета – повноцінна, щоденна школа.

Нещодавно «Рідна школа» в Будапешті вийшла з дистанційного навчання. З листопада минулого року через карантинні обмеження учнівська спільнота змушена була перейти на онлайн-навчання.

Нагадаємо, українська громада в Угорщині збирає підписи для будівництва храму УГКЦ у Будапешті, а біля храму – української школи, дитячого садочку та пасторально-паломницького центру.