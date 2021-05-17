В Угорщині українці збирають підписи для будівництва храму УГКЦ у Будапешті

Українська громада в Угорщині збирають підписи для будівництва храму УГКЦ в Будапешті, а біля храму – української школи, дитячого садочку та пасторально-паломницького центру.

Як передає Укрінформ, про це повідомив сайт «Українська церква в Угорщині».

Зауважується, що це є найважливішою ціллю української громади в Угорщині. До поставленої мети українці греко-католики вже йдуть довгий період. Нещодавно, з ініціативи парафіян парафії Покрови Богородиці УГКЦ в Будапешті, почався збір підписів.

Офіційне прохання від громади скерують до відповідних українських та угорських структур від яких залежить будівництво.

«Кожна людина доброї волі, незалежно від національності має можливість прикластися до цієї історичної події – будівництва першого українського храму в Угорщині, поставивши свій підпис на відповідній анкеті та допомогти в розповсюдженні цієї ідеї. Анкету можна звантажити нижче та вислати на адресу (Gaborij Damjan atya, Budapest, Váci u. 47/b, 1056) або сканувати документ і вислати на електронну адресу: ugcchungary@gmail.com», – ідеться в повідомленні.

Як зазначив отець Дамян Габорій, душпастир для українців в Угорщині: «Бажання українців в Угорщині мати свій храм – ознака духовної зрілості. Майбутній храм буде місцем духовної єдності та віднови для українців. Церква стане місцем української ідентичності в Угорщині та культурно-духовним центром».

При українській парафії діє українська Рідна школа, Українська асоціація федерації католицьких скаутів Європи, різні мирянські спільноти, а незабаром почне діяльність перший український садочок в Угорщині. Торік Патріаршою курією УГКЦ було створено фундацію в Угорщині.

«Кожного року кількість українців в Угорщині постійно зростає. Також, зростають духовні потреби наших вірян не тільки в Будапешті, а й в інших великих місцях Угорщини: Дебрецен, Мішкольц, Егер, Сегед, Вац, Веспрем, Татабаня де є велика частина вихідців з України. Торік українці греко-католики в Ніредьгазі, отримали першого свого душпастиря отця Андрія Белеканича ЧСВВ із василіянського монастиря в Марія Повч. Викликом для нашої церкви є також подумати про духовну опіку для українців на цілій території Угорщини», – розповів отець Дамян Габорій

З минулого року, українці почали відкладати кошти на будівництво храму, за рахунок ліплення вареників та інших акцій.

Зараз українці в Будапешті моляться в храмі святого Михаїла угорської римо-католицької церкви по туристичній вулиці Ваці 47.

Ініціативу українських греко-католиків вже підтримало українське посольство в Угорщині та громадські організації: Товариство української культури в Угорщині, Товариство українських сімей та молоді в Угорщині «Нова Хвиля», Українське культурне товариство «Дніпро», Українське товариство Чонградської області в Угорщині та інші.

Довідка:

З ініціативи вихідців із Галичини, перша Літургія для українців греко-католиків в Будапешті була відправлена на Пасху у 1991 році угорським священником Ласлом Пушкашем.

У 2008 році відбулася зустріч в Будапешті між кардиналом Любомиром Гузарем, Главою УГКЦ та угорським митрополитом Филипом Кочішем на якій сторони домовилися про співпрацю між двома церквами щодо душпастирства для українців в Угорщині.

З 2011 року українською громадою в Угорщині опікується о. Дамян Габорій із Київської Архиєпархії УГКЦ за домовленістю між блаженнішим Святославом, Главою УГКЦ і митрополитом угорської греко-католицької церкви владикою Филипом Кочішем

У 2017-ому вперше було порушено питання про будівництво церковно-культурного комплексу на зустрічі із міністром Міністерства людських ресурсів Угорщини Золтаном Балогом, який нас підтримав.

У 2018-ому відбулася наступна офіційна зустріч представників громади, українських дипломатів із державним секретарем Міністерства людських ресурсів Угорщини Міклошем Шолтисем, який також підтримав наше бажання.

У 2019 році, в Будапешті, відбулася зустріч владики Йосифа Міляна, Голови ПМВ УГКЦ із держсекретарем Мікловшем Шолтисем в справі будівництва храму.

У 2020 та 2021 роках проходили зустрічі української громади в Угорщині із представниками угорського уряду щодо будівництва українського храму.

Нагадаємо, у парафії Покрову Богородиці в Будапешті для дітей української церковної «Рідної школи» в Угорщині, парафіяльної молоді та дорослих відбулися духовні науки.