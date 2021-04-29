У Будапешті для українців в Угорщині провели духовні науки

У парафії Покрову Богородиці в Будапешті для дітей української церковної «Рідної школи» в Угорщині, парафіяльної молоді та дорослих відбулися духовні науки.

Як передає Укрінформ, про це повідомив інформресурс УГКЦ.

Реколекції провадив о. Андрій Белеканич із василіанського монастиря в Маріяповч (Угорщина). На завершення реколекцій, у Квітну неділю, після Божественної Літургії відбувся Чин посвячення верби.

«Отець Дам'ян Габорій, духовний наставник української громади в Будапешті, подякував отцю реколектантові за духовний візит до угорської столиці та розповів присутнім у церкві, що перед отцем Андрієм стоїть велика місія – відновити монаше життя в історичній василіанській обителі в Маріяповч, на території якої, у монастирському храмі, перебуває відома ще за часів Австро-Угорщини чудотворна ікона Маріяповчанської Божої Матері. Монастир історично пов’язаний з Україною. Окрім того, священник опікується українською греко-католицькою громадою в Ніредьхазі», – йдеться в повідомленні.

Зауважується, що українська громада нещодавно отримала дозвіл поновити богослужіння в храмі, які перейшли в режим онлайн-трансляції перед початком Великого посту через зростання пандемії.

Як повідомляв Укрінформ, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав закликав любити Україну, навіть проживаючи в іншій країні, та поділився кількома конкретними порадами, як можна бути патріотом України за її межами.