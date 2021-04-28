Глава УГКЦ порадив, як бути патріотом України за її межами
Як передає Укрінформ з посиланням на інформресурс УГКЦ, розмова з Блаженнішим Святославом відбулася в ефірі програми «Відкрита Церква» на «Живому телебаченні».
«Насамперед розповідайте правду. Робіть дописи німецькою мовою у соціальних мережах. Розповідайте рідним і знайомим правду про ситуацію в Україні», – сказав він, відповідаючи на питання українки з Німеччини.
Він додав: «Ви повинні бути свідками правди, а правда має свою силу. Не соромтеся розповідати про війну в Україні».
Також Отець і Глава УГКЦ порекомендував робити конкретні вчинки допомоги Україні. «Знаю, що багато хто з нашої діаспори підтримує конкретного воїна чи когось, хто потребує допомоги в лікуванні та інших харитативних справах. Такі питання координують наші громади в різних частинах Німеччини та інших країнах. Така допомога дуже важлива», – наголосив предстоятель.
Блаженніший Святослав також закликав, зокрема в разі проживання в Німеччині, говорити до серця німецької влади, адже Німеччина сьогодні є локомотивом Європи та важливим партнером України.
Своє чергою співрозмовник Глави Церкви, український актор театру і кіно Євген Нищук зауважив, що протягом останніх семи років війни на Сході України волонтери з української діаспори в різних країнах світу зробили чимало, тим самим виявляючи свою любов до України.
«Навіть маленької писанки чи малюнка зі словами «Ми з вами!», переданих із Німеччини в Україну, – цього буде достатньо», – додав він.
Нагадаємо, Глава УГКЦ Блаженніший Святослав 18 квітня у Мюнхені ввів на престол екзархату для українців у Німеччині та країнах Скандинавії нового екзарха владику Богдана Дзюраха.
Фото: інформресурс УГКЦ