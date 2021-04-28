Глава УГКЦ порадив, як бути патріотом України за її межами

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав закликав любити Україну, навіть проживаючи в іншій країні, та поділився кількома конкретними порадами, як можна бути патріотом України за її межами.

Як передає Укрінформ з посиланням на інформресурс УГКЦ, розмова з Блаженнішим Святославом відбулася в ефірі програми «Відкрита Церква» на «Живому телебаченні».

Фото: інформресурс УГКЦ

«Насамперед розповідайте правду. Робіть дописи німецькою мовою у соціальних мережах. Розповідайте рідним і знайомим правду про ситуацію в Україні», – сказав він, відповідаючи на питання українки з Німеччини.

Він додав: «Ви повинні бути свідками правди, а правда має свою силу. Не соромтеся розповідати про війну в Україні».

Також Отець і Глава УГКЦ порекомендував робити конкретні вчинки допомоги Україні. «Знаю, що багато хто з нашої діаспори підтримує конкретного воїна чи когось, хто потребує допомоги в лікуванні та інших харитативних справах. Такі питання координують наші громади в різних частинах Німеччини та інших країнах. Така допомога дуже важлива», – наголосив предстоятель.

Блаженніший Святослав також закликав, зокрема в разі проживання в Німеччині, говорити до серця німецької влади, адже Німеччина сьогодні є локомотивом Європи та важливим партнером України.

Своє чергою співрозмовник Глави Церкви, український актор театру і кіно Євген Нищук зауважив, що протягом останніх семи років війни на Сході України волонтери з української діаспори в різних країнах світу зробили чимало, тим самим виявляючи свою любов до України.

Фото: інформресурс УГКЦ

«Навіть маленької писанки чи малюнка зі словами «Ми з вами!», переданих із Німеччини в Україну, – цього буде достатньо», – додав він.

Нагадаємо, Глава УГКЦ Блаженніший Святослав 18 квітня у Мюнхені ввів на престол екзархату для українців у Німеччині та країнах Скандинавії нового екзарха владику Богдана Дзюраха.

Фото: інформресурс УГКЦ