Українська культурна спілка турецького міста Кушадаси відзначила третю річницю

У Туреччині Українська культурна спілка Кушадаси відзначила третю річницю своєї реєстрації.

Як передає Укрінформ, про це Спілка повідомила у Фейсбуці.

«За цей недовгий час разом нам так багато вдалося досягти, кожен з нас зробив величезний вклад у розвиток та діяльність нашої громади», – наголосили у Спілці.

Зауважується, що за підтримки посольства України в Турецькій Республіці та посла України в Туреччині Андрія Сибіги, партнерів та друзів вдалося зробити багато проєктів для популяризації української культури в Кушадаси, підвищення позитивного іміджу українців і України в Туреччині та зміцненню дружніх українсько-турецьких відносин.

«Найщиріша подяка і низький уклін всім хто долучався до діяльності спілки протягом всього періоду. Разом ми стали сильніші, а попереду у нас шлях лише до добробуту і процвітання!», – наголосили у Спілці.

Також до річниці реєстрації Спілка створила відео.

Нагадаємо, у посольстві України в Туреччині Всесвітній День вишиванки відзначили, подарувавши перші вишивані сорочки маленьким українкам, які народилися в Анкарі, та відкрили виставку вишиванок проєкту Glow Art.