В Анкарі до Дня вишиванки вручили перші вишивані сорочки новонародженим українкам

У Посольстві України в Туреччині Всесвітній День вишиванки відзначили, подарувавши перші вишивані сорочки маленьким українкам, які народилися в Анкарі, та відкрили виставку вишиванок проєкту Glow Art.

Про це повідомляє власкор Укрінформу.

«Вишиванка – це значущий символ для кожного українця, своєрідний оберіг, носій ДНК, відображення української душі. Сьогодні, вручаючи ці вишиваночки, бажаю щасливої долі вашим дітям», – сказав посол України в Туреччині Андрій Сибіга, вітаючи присутніх.

Проєкт «Народжені у вишиванках» у Туреччині та традицію вручати вишиванки новонародженим українцям та українкам започаткували подружжя Андрій і Тетяна Сибіги у 2017 році. Відтоді сотні малюків як обереги отримали свої перші вишиванки.

У четвер перші вишивані сорочки у посольстві України в Анкарі отримали четверо маленьких українок.

До Всесвітнього Дня вишиванки у приміщенні посольства відкрили виставку робіт в рамках міжнародного проєкту Glow Art, заснованого майстринею української вишивки Тетяною Протчевою. У березні майстриня зробила презентацію в Стамбулі, у квітні до проєкту долучилася українки різних міст Туреччини. До Дня вишиванки вони створили та зібрати колекцію вишитих QR-кодів, за якими можна перейти на інтернет-ресурси, що знайомлять з Україною, її історією, культурою, традиціями та народною творчістю.

Українські дипломати та працівники посольства також вбралися у вишиванки з нагоди свята.

Нагадаємо, Всесвітній день вишиванки – це міжнародне свято, покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Дата проведення — щороку в третій четвер травня. У цей день кожен охочий може долучитись до свята, одягнувши вишиванку на роботу, до університету, школи, садочка на прогулянку тощо.

Фото: Ольга Будник