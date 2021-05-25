У Молдові маленькім українцям передали вишиванки
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив діяч української громади в Молдові, президент Світового конгресу українських молодіжних організацій (СКУМО) Дмитро Лекарцев.
«Я висловлюю вдячність громадській організації «Всесвітній день вишиванки» та Лесі Воронюк, які підтримали акцію «Народжені у вишиванках» на честь 15-тої річниці Дня вишиванки та подарували Національному Конгресу Українців Молдови вишиті сорочки. Ми передали їх у міста Єдинці та Кишинів, в Дрокійський, Єдинецький та Ришканський райони, а також отцю Роману Поправці, представнику греко-католицької парафії в Кишиневі, з метою вручення подарунків найменшим українцям Молдови», – йдеться в повідомленні.
Лекарцев додав, що для когось вишита сорочка стане оберегом на все життя, а хтось через багато років подивиться на цю світлину і з гордістю скаже: «Я – українець!».
Нагадаємо, у Молдові українська громада та посольство України відсвяткували День вишиванки.
Як повідомляв Укрінформ, у Молдові офіційно зареєстрували Національний конгрес українців Молдови (НКУМ), заснований українською діаспорою.
Фото: Дмитро Лекарцев / Фейсбук