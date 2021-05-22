День вишиванки відсвяткували українці Молдови

У Молдові українська громада та посольство України відсвяткували День вишиванки.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Республіці Молдова.

У посольстві розповіли, що свято вишиванки, організоване українцями Молдови, вдалося, попри дощ.

«Посольство України в Республіці Молдова приєднується до гарного, різнобарвного свята – Дня вишиванки – древнього мистецтва, яке стало унікальним генетичним кодом, що об’єднує всіх українців світу. Цього дня кожен охочий має радість – показати на широкий загал свою улюблену вишиванку», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Молдові офіційно зареєстрували Національний конгрес українців Молдови (НКУМ), заснований українською діаспорою.