Діаспора заснувала Національний конгрес українців Молдови

У Молдові офіційно зареєстровано Національний конгрес українців Молдови (НКУМ), заснований українською діаспорою.

Як передає Укрінформ, про це повідомив відомий діяч української громади в Молдові, президент Світового конгресу українських молодіжних організацій (СКУМО) Дмитро Лекарцев, під час зустрічі з головою Української Всесвітньої Координаційної Ради (УВКР) Михайлом Ратушним, пише сайт української діаспори «Стожари».

«На зустрічі порушувалися важливі питання, що стосуються українців Молдови та потенційних напрямків роботи, а саме:

Проведено презентацію Національного Конгресу Українців Молдови (НКУМ), а також визначено нові напрямки по роботі з діаспорою із залученням молоді та жінок.

Представлена інформація про розробку стратегії співпраці громадського та адміністративного сектору.

Обговорено результати дослідження потреб і проблем українців у Молдові та визначено шляхи для їх вирішення».

Разом з тим, між УВКР та НКУМ відбулося підписання меморандуму про співпрацю.

Під час зустрічі голова УВКР повідомив про готовність підтримати проєкти Національного Конгресу Українців Молдови.

«Проблемні питання української громади мають вирішуватись реальними діями. Ми готові підтримати Вас і проєкти Конгресу для виконання цієї мети», – підкреслив Михайло Ярославович.

Нагадаємо, під час візиту до Молдови делегації української Громадської організації «Єврорегіон «Дністер» була підписана угода про співпрацю з Українською громадою Молдови, а також обговорено план спільних заходів на 2021-2022 рік.

Фото: «Стожари»