Українська громада Швейцарії провела зустріч з нагоди Дня вишиванки
Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні посольства.
Під час зустрічі посол Артем Рибченко урочисто вручив президенту Українського Товариства у Швейцарії Андрею Лужницькому привітання від Президента України В.Зеленського з нагоди 75-річчя заснування об’єднання та побажання успішного розвитку всій українській громаді та кожному українцю Швейцарії.
Також до святкування улюбленого всіма українцями свята приєдналася всесвітньо відома тенісистка Еліна Світоліна.
Крім того, з нагоди міжнародного Дня Вишиванки Посольство разом з Українським Товариством у Швейцарії подарувало вишиванки швейцарським політикам і представникам громадськості й отримало привітання від друзів України.
Нагадаємо, у березні посол України Артем Рибченко провів онлайн-зустріч з Українським товариством у Швейцарії та представниками осередків української громади, присвячену 75-ій річниці відновлення діяльності Спілки української молоді в діаспорі.
Фото: посольстві України у Швейцарії