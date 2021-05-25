Українська громада Швейцарії провела зустріч з нагоди Дня вишиванки

Цьогорічний День вишиванки став першою зустріччю української громади в посольстві України у Швейцарії після послаблення пандемічних обмежень.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні посольства.

Під час зустрічі посол Артем Рибченко урочисто вручив президенту Українського Товариства у Швейцарії Андрею Лужницькому привітання від Президента України В.Зеленського з нагоди 75-річчя заснування об’єднання та побажання успішного розвитку всій українській громаді та кожному українцю Швейцарії.

Також до святкування улюбленого всіма українцями свята приєдналася всесвітньо відома тенісистка Еліна Світоліна.

Крім того, з нагоди міжнародного Дня Вишиванки Посольство разом з Українським Товариством у Швейцарії подарувало вишиванки швейцарським політикам і представникам громадськості й отримало привітання від друзів України.

Нагадаємо, у березні посол України Артем Рибченко провів онлайн-зустріч з Українським товариством у Швейцарії та представниками осередків української громади, присвячену 75-ій річниці відновлення діяльності Спілки української молоді в діаспорі.

Фото: посольстві України у Швейцарії