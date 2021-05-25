У Кракові обговорили забезпечення потреб українських дітей і підлітків

Генеральний консул України в Кракові В'ячеслав Войнаровський та консульський агент ГКУ в Кракові Христина Дейнега відвідали Європейський колегіум у Кракові та обговорили, зокрема, питання культурних потреб українських дітей і підлітків.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Генконсульство України у Кракові.

Під час відвідання навчального закладу, українські дипломати зустрілися з його керівництвом: головою правління Кшиштофом Фельпелєм і заступником Пьотром Деверою, а також користуючись нагодою оглянули матеріально-технічну базу Колегіуму.

«Важливими темами бесід консулів з польськими освітянами були питання: забезпечення освітніх та культурних потреб українських дітей і підлітків; суспільної інтеграції юних співвітчизників і шляхів підвищення їхньої комунікативності з іноземними ровесниками; правової, психологічної, соціальної та медичної захищеності неповнолітніх українців; налагодження співробітництва з аналогічними навчальними закладами в Україні», – йдеться в повідомленні.

Європейський колегіум у Кракові об’єднує дошкільний заклад, непублічний загальноосвітній ліцей та початкову школу з двомовними відділами – «International Baccalaureate World school №1528», де 50 % учнів складають іноземці, значна частина яких – громадяни України.

Нагадаємо, у Кракові до 150-річчя з дня народження українського майстра експресіоністичної новели, громадського діяча та політика Василя Стефаника відновили частину фасаду будинку на вул. Аріанській 1, де жив письменник.

Фото: Генконсульство України у Кракові