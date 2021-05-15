У Кракові відновили фасад будинку, де жив Василь Стефаник

У Кракові до 150-річчя з дня народження українського майстра експресіоністичної новели, громадського діяча та політика Василя Стефаника відновили частину фасаду будинку на вул. Аріанській 1 у Кракові, де жив письменник.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Генеральне консульство України у Кракові.

Ревіталізацію провели спільними зусиллями ГКУ в Кракові, ПНУ В.Стефаника та Івано-Франківської обласної ради, за підтримки Краківського кола ОУП і вагомої допомоги українського підприємця – прикарпатця Андрія Абрам’яка.

Зауважується, що дана ініціатива була реалізована за результатами домовленностей досягнутих під час візиту до Кракова наприкінці лютого 2021 року ректора Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника проф. Ігоря Цепенди та першого заступника голови Івано-Франківської обласної ради Василя Гладія, а також низки проведених ними спільно з Генеральним консулом України в Кракові Вячеславом Войнаровським зустрічей, зокрема з президентом Кракова Яцеком Майхровським, маршалком Малопольського воєводства Вітольдом Козловським і головою Краківського кола Об’єднання українців Польщі Андрієм Олійником.

Фото: ГКУ у Кракові

Фото: ГКУ у Кракові

Також повідомляється, що на цьому будинку 15 жовтня 1971 року було встановлено меморіальну дошку на честь Стефаника.

«Приведення у належний стан прибудинкової території, частини фасаду і самої меморіальної дошки було б неможливим без доброзичливості та сприяння шляхетних родин краків’ян – співвласників будинку, за що їм належить щира вдячність української громади міста», – наголосили в генконсульстві.

У відомстві додали, що черговим спільним проєктом ГКУ в Кракові та ПНУ В.Стефаника, який буде реалізовано найближчим часом, в рамках відзначення 150-річчя великого сина Прикарпаття, стане відкриття у приміщенні українського консульства виставки живопису викладачів та студентів університету, що має його ім’я.

Нагадаємо, у столиці Чехії на фасаді будинку №38 по вул. Лужицькій встановили меморіальну табличку українському бібліографу, публіцисту та видавцеві, колишньому співробітнику празької Слов’янської бібліотеки Петру Зленку.