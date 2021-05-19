У Лондоні українці та кримські татари влаштували пікет перед посольством РФ

У День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар представники української та кримськотатарської громад провели мітинг під посольством РФ у Лондоні.

Про це Укрінформу повідомили учасники акції протесту.

«Це важлива дата для всіх кримських татар, незалежно від того, де ми проживаємо зараз. Жахи депортації 1944 року торкнулися кожної сім’ї, кожної родини. З покоління до покоління передаємо історії нашого народу й депортація – одна з найжахливіших серед них», – поділилися з агентством учасники протесту.

Вони також звернули увагу на утисках та порушенні прав, які кримські татари переживають на півострові зараз, після тимчасової окупації Криму Росією у 2014 році.

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«Сьогодні на анексованому півострові кримські татари знову переживають утиски, гоніння, переслідування. Ми зібралися, аби привернути увагу міжнародної спільноти, висловити свій протест проти незаконних дій. Надіємося, що наш голос буде почутий. Жахи депортації та беззаконня не повинні повторюватися», – сказала агентству одна з учасниць акції протесту.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня в Україні та світі відзначили День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Фото: Ольга Будник