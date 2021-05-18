Українська громада Латвії вшанувала роковини депортації кримських татар

Активісти Товариства підтримки України та працівники українського Посольства в Латвії біля трьох «лип кримських», висаджених два роки тому поруч із пам’ятником Тарасу Шевченку у Ризі, вшанували пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Вступне слово на заході сказала радник і заступник керівника місії Валентина Волкова (посол в Латвії Олександр Міщенко наразі перебуває в України, де супроводжує під час офіційного візиту спікера латвійського Сейму Інару Мурнієце). Вона окремо відзначила ту рішучу підтримку, яку надає Латвійська республіка Україні, кримськотатарському народу, що бореться за свої права.

Керівник Ukrainas atbalsta biedriba/Товариства підтримки України Тетяна Лазда нагадала про те, як важливо підтримувати українських політв’язнів у РФ, більшість з яких складають саме кримські татари. Активісти Ukrainas atbalsta biedriba листуються з ними, а також їхніми близькими, матерями, дружинами, підтримують їх.

На знак солідарності з кримськотатарським народом учасники акції підняли прапори, латвійський, український, кримськотатарський, розгорнули плакати та здійснили спільне фотографування.

Кримські липи у 2019 році, в рік 75-річчя депортації кримських татар, були визнані в Латвії «деревом року». Тоді на церемонію висадження їх біля пам’ятника Т.Г. Шевченку в центрі Риги завітав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Дерева добре прийнялися, зеленіють, прикрашаючи простір біля пам’ятника Кобзарю.

Як повідомляв Укрінформ, активісти української громади в Латвії до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу записали відеоролик на підтримку вигнанців, а також переклали латиською мовою пісню 1965 року «Istek/Бажання» Нурі Мустафаєва про тугу за Батьківщиною.

Щороку 18 травня, в Україні та світі вшановується День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку і тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2019 року Сейм Латвії визнав геноцидом депортацію кримських татар у 1944 році, а також засудив нинішню політику Росії щодо кримськотатарського народу, яка проводиться на незаконно анексованому півострові.

Фото: Посольство України в Латвії / Товариство підтримки України