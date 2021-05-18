Українські активісти Латвії художньо вшанували роковини депортації кримських татар

Активісти української громади в Латвії до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу записали відеоролик на підтримку депортованих, а також переклали латиською мовою пісню 1965 року «Istek/Бажання» Нурі Мустафаєва про тугу за Батьківщиною.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У цей важливий для спільної пам’яті день ми разом з московськими активістами, які проводять пікети на підтримку кримських татар біля пам’ятника Булату Окуджаві на Старому Арбаті, та української родиною з Омську вирішили підготувати відео на вшанування пам’яті депортованих кримських татар. Для цього взяли зворушливий уривок з віршів Шакіра Селіма: «Ще й досі вигнання триває… / А світ все те бачить, а світ все те знає… / І оком одним він над нами сміється, / а другим – ридає», – розказала організатор запису відео Тетяна Лазда.

Вона також нагадала, що активісти Латвії регулярно листуються з українськими політичними в’язнями в РФ, зокрема кримськими татарами (які складають переважну більшість цього списку). Найбільше листів надсилають у колонії в Салаваті (Башкірія) та Ставрополі, де перебуває в ув’язненні багато кримських татар.

Активістка української громади, музикознавиця і перекладачка Вікторія Притуляк хотіла якось особливо вшанувати жертв кримськотатарського геноциду. «Враховуючи мою музикальну освіту, думала знайти щось із традиційної музики. Але натрапила на сумну, пронизливу пісню «Istek/Бажання» Нурі Мустафаєва, написану в далекому 1965 році. Її ритм мене захопив, почали з’являтися рядки латиською мовою», – розказала Притуляк кореспонденту Укрінформу.

ФОТО: Вікторія Притуляк / Фейсбук

За її словами, в неї це перший подібний досвід. Вона окремо висловила подяку кримськотатарському активісту, директору Благодійного фонду «Хайтарма» Енверу Бекірову, який допомагав у перекладі. «Пан Бекіров роз’яснив деякі семантичні тонкощі тексту пісні, і це було вкрай важливо… Тепер мені дуже хочеться заспівати цю сумну пісню. І також хочеться ще перекласти з кримськотатарської на латиську. Хтозна, можливо це переросте в окремий проєкт, не тільки цікавий, але й важливий з точки зору культурної дипломатії», – резюмувала українська активістка.

Нагадаємо, щороку 18 травня, в Україні та світі вшановують День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку і тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2019 року Сейм Латвії визнав геноцидом депортацію кримських татар у 1944 році, а також засудив нинішню політику Росії щодо кримськотатарського народу, яка проводиться на незаконно анексованому півострові.

Фото: Олег Кудрін