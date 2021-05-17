Українці в Португалії закликали припинити продаж товарів РФ під символами України

Небайдужі українці в Португалії звернулися до французької мережі Intermarche в Португалії із закликом не продавати російські товари під національними символами України.

Про це Укрінформу повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха.

«Справа в тому, що мережа супермаркетів Intermarche останнім часом почала відкривати в Португалії полиці товарів Sabores do Leste da Europa (Смаки зі Східної Європи), рекламою для яких є плакати з символами України, що використовує мережа супермаркетів MixMarket, яка, своєю чергою, є спонсорами московських пропагандистських акцій в Португалії, для прикладу «Безсмертний полк», – пояснив він.

Власне, за його словами, небайдужі українці з міста Коімбра, у своїх зверненнях звертають увагу не тільки на те, що під українською символікою Intermarche фактично продає товари країни-агресора, яка вбиває українців, але й підтримує московську пропаганду денаціоналізації народів, що колись були окуповані російською імперією, чи її продовженням – СРСР.

«Отож, закликаємо всю українську громаду в Португалії, брати приклад з таких небайдужих українців, що своїм голосом допомагають зупинити московську агресію проти нашої Батьківщини», – наголосив він.

Нагадаємо, напередодні дня закінчення Другої світової війни, 8 травня, українські громадські організації в Португалії звернулися до мера Лісабона Фернандо Медіни із позицією засудження російської пропагандистської акції «Безсмертний полк», як такої, що має характер агресії та ненависті.

Також українці в Португалії закликали парламент країни засудити політику місцевих комуністів щодо України.