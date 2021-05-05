Українці Португалії закликали мера Лісабона засудити російську акцію «Безсмертний полк»

Напередодні дня закінчення Другої світової війни, 8 травня, українські громадські організації в Португалії звернулися до мера Лісабона Фернандо Медіни із позицією засудження російської пропагандистської акції «Безсмертний полк», як такої, що має характер агресії та ненависті.

Про це Укрінформу повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха.

Він нагадав, що у 2014 році для виправдання своєї агресії проти України російська пропаганда почала використовувати громадську акцію «Безсмертний полк», який у країнах Європейського Союзу організовують російські посольства та державне агентство «Россотрудничество». У Португалії цей захід проходить щорічно у Лісабоні в травні.

«Починаючи з 2015 року українська громада зібрала достатньо доказів того, що мета цього маршу не вшанування подій минулого, а в поширенні ідеї, що росіяни знову мають на меті «врятувати світ від нацизму», який, на думку росіян, зараз представляють західні країни, включаючи Україну», – зауважив Садоха.

За його словами, неодноразово на акціях «Безсмертного полку», українці які проживають у Лісабоні, спостерігали прапори самопроголошених республік Донецька та Луганська та фотографії Сталіна, який організував винищення мільйонів українців. Гасла учасників акції «можемо повторити», безпосередньо направлені проти України. У соціальних мережах організатори та учасники акції пишуть агресивні та дискримінаційні дописи щодо українців, безпідставно і публічно називаючи їх неонацистами, а український уряд – нацистським.

«Отож, шановний пане президенте (муніципалітету Лісабона – Ред.), хочемо звернути вам особливу увагу на акцію російської пропаганди «Безсмертний полк», яка має відбутися 9 травня у Лісабоні, що має дискримінаційний, агресивний та образливий характер для української громади в Португалії», – наголошується в заяві.

Нагадаємо, громадські організації українців у Португалії у рамках загальноєвропейської кампанії підтримки України, організованої Європейським Конгресом українців, у листі до голови МЗС Португалії Аугуста Сантоша Сілви закликали ввести санкції щодо Росії через скупчення військ РФ поблизу кордону з Україною.