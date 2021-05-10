Українці в Португалії закликали парламент країни засудити політику місцевих комуністів щодо України

Учасники акції Пам’яті та примирення, що пройшла у Лісабоні, підтримали заяву українських громадських організацій в Португалії до Португальського парламенту з вимогою засудити дискримінаційну політику португальських комуністів щодо українців та України.

Про це Укрінформу повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха.

Зауважується, що Комуністична партія Португалії напередодні Дня пам’яті та примирення оприлюднила заяву, яку пропонує проголосувати в Португальському парламенті наступного тижня: «Солідарність з українським народом в умовах ескалації агресії Київського режиму».

У зв'язку з цим українські громадські організації у Португалії у зверненні до Голови Парламенту Португальської Республіки Едуардо Ферро Родрігеса заявили, що таку позицію Комуністичної партії Португалії слід класифікувати як підтримку сепаратизму в третіх державах.

«Від Португальського парламенту, ми, українці, що проживаємо в Португалії та більшість з нас уже має португальське громадянство, вимагаємо чіткої відповіді: чи це можливо, що в демократичній та конституційній державі (Португалії) парламентська партія публічно може називати українців «фашистами», а суверенну державу Україна – «Київським режимом»?», – йдеться у зверненні.

Наголошується, що українці, які живуть і роблять свій внесок у розвиток Португалії, сприймають дану заяву Комуністичної партії Португалії як дискримінацію і ксенофобію щодо себе. Тому, вини вимагають швидких відповідей на їхні запитання та публічного засудження дискримінаційної політики Комуністичної партії Португалії щодо українців і України.

Звернення було зачитане та схвалене на мітингу пам'яті жертв Другої світової війни на Комерційній площі у Лісабоні 8-го травня 2021 року.

Нагадаємо, напередодні дня закінчення Другої світової війни українські громадські організації в Португалії звернулися до мера Лісабона Фернандо Медіни із позицією засудження російської пропагандистської акції «Безсмертний полк», як такої, що має характер агресії та ненависті.

Фото: Павло Садоха / Фейсбук