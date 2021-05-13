У Франції вшанували українців, загиблих на території країни під час Другої світової війни

Українські військові та дипломати Посольства України в рамках відзначення 76-ої річниці Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом вшанували пам'ять українців, загиблих на території Франції під час Другої світової війни.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Посольство України у Франції.

Зауважується, що під час Другої світової війни у лавах Іноземного легіону та у складі Руху Опору на території Франції воювали понад 7 тисяч українців.

Їхню пам’ять і подвиг у боротьбі з нацизмом вшанували покладанням квітів на цвинтарі м. Нуає-Сен-Мартен та до пам`ятника Героя французького Руху Опору, Героя Радянського Союзу українця Василя Порика у м. Енен-Бомон.

Нагадаємо, представники української громади Норвегії та дипломати посольства України взяли участь в урочистій церемонії зі вшанування пам’яті українців, які загинули у роки Другої світової війни, зокрема й під час звільнення Норвегії від нацистської окупації.

Фото: Посольство України у Франції