В Осло вшанували пам'ять українців, загиблих у Другій світовій війні

Представники української громади Норвегії та дипломати посольства України взяли участь в урочистій церемонії зі вшанування пам’яті українців, які загинули у роки Другої світової війни, зокрема й під час звільнення Норвегії від нацистської окупації.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Норвегії.

Захід відбувся на головному норвезькому некрополі – Західному цвинтарі Осло.

Зауважимо, що раніше надзвичайний і повноважний посол України в Норвегії В'ячеслав Яцюк запросив очільників українських громадських організацій у День визволення Норвегії 8 травня приєднатися до церемонії покладання квітів до могил українців на Західному цвинтарі Осло, а не до радянського військового меморіалу.

До спорудження українського меморіалу на Західному цвинтарі Осло посольство має намір вшановувати пам’ять загиблих українців на території Норвегії у такий спосіб і надалі.