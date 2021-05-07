Посол України в Норвегії запросив діаспору на вшанування пам’яті українців, загиблих у Другій світовій війні

Посольство України в Норвегії запросило очільників українських громадських організацій у День визволення Норвегії 8 травня приєднатися до церемонії покладання квітів до могил українців на Західному цвинтарі Осло, а не до радянського військового меморіалу.

Як передає Укрінформ, про це у своєму зверненні до української громади повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Норвегії В'ячеслав Яцюк.

«Цьогорічне вшанування пам’яті українців, які загинули на території Норвегії у роки Другої світової війни. Посольство планує провести інакше, ніж це робилося раніше. Після нещодавньої реконструкції меморіалу радянським солдатам на Західному цвинтарі Осло поблизу нього встановлено кілька могильних плит з іменами похованих воїнів, зокрема й українців. Тому 8 травня 2021 року Посольством буде проведено церемонію покладання квітів до могил українців на Західному цвинтарі Осло, а не до радянського військового меморіалу. Через збереження в Осло відповідних протиепідемічних обмежень, цьогорічна церемонія буде проведена в обмеженому колі», – йдеться у зверненні.

Посольство запросило приєднатися до неї очільників українських громадських організацій Норвегії, які зможуть це зробити. До спорудження українського меморіалу на Західному цвинтарі Осло, Посольство має намір вшановувати пам’ять загиблих українців на території Норвегії у такий спосіб і надалі.

Водночас посол, користуючись нагодою нового 8 травня, звернувся і до всіх представників численної української громади Норвегії, і до норвезьких друзів України з проханням допомогти «розбити сю скалу» – використовувати всі ваші можливості та можливості ваших рідних, друзів та знайомих з метою переконати Уряд Норвегії у тому, що Україна – і з точки зору міжнародного права, зокрема й як держава-засновниця ООН; і з точки зору загальнолюдської моралі як країна, яка зазнала найбільших людських втрат у тій війні; і з урахуванням особливо вагомої ролі українців під час звільнення Фіннмарка від нацистської окупації – обґрунтовано очікує на спорудження на Західному цвинтарі Осло меморіалу українцям, які загинули на території Норвегії.

“Впевнений, що спільними зусиллями ми зможемо домогтися справедливості й обов’язково досягнемо цієї важливої мети», – наголосив Яцюк.

Нагадаємо, стали відомі імена переможців міжнародного конкурсу «Змагаймось за нове життя», присвяченого 150-річчю від дня народження Лесі Українки, з-поміж представників української діаспори в Норвегії.

Фото: посольство України в Норвегії