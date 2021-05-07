Діаспора у Норвегії назвала переможців міжнародного конкурсу, присвяченого Лесі Українці

Стали відомі імена переможців міжнародного конкурсу «Змагаймось за нове життя», присвяченого 150-річчю від дня народження Лесі Українки, з-поміж представників української діаспори в Норвегії.

Про це Укрінформу повідомила член журі Ніна Хаґен з Українського культурно-освітнього центру в Осло, Королівство Норвегія.

Переможці конкурсу 2021, що проживають в діаспорі – Норвегія:

1 місце – Омелян Кирилюк

2 місце – Мішель Шіманель

3 місце – Софія Тір'які

Загалом до конкурсу долучилися тисячі школярів з України, а також представники Норвегії, Італії, Бразилії, Португалії, Грузії, Німеччини, Об’єднаних Арабських Еміратів (Дубай), Молдови, Польщі, Росії, Казахстану, Канади та Туреччини.

Зауважується, що в семи номінаціях конкурсу змагалися понад сімнадцять тисяч учасників, а загальна кількість причетних до цієї події становить понад п’ятдесят тисяч.

Організатори висловили подяку учасникам з Норвегії: Марійці Еєн, Аврорі Сюнде, Єгору Євдюхіну, Маргариті Приходько, які мешкають у місті Осло. За малюнки до вірша Лесі Українки: сестрам Людмилі Конотоп та Кароліні Конотоп. Також подяку висловлено Jess Fermin.

За словами члена журі Оксани Савченко з Кременчука, найголовніше, що кожен учасник фестивалю-конкурсу відчув неповторність і красу поезії Лесі Українки.

«Українські діти унікальні, бо лише вони, читаючи творчий доробок поетеси, змогли нас, дорослих, навчити глибоко, чуттєво та свідомо чути Лесин голос і робити виважені висновки щодо

Член журі у номінації аудіовізуальний твір Ніна Хаґен зауважила, що за минулі роки вона отримала неабиякий досвід участі наших учнів в конкурсі «Змагаймось за нове життя!», присвяченому Лесі Українці. Конкурс притягує до себе, робить велику справу. І жодного байдужого.

«Цього року я спробувала подивитись на всіх учасників неупередженим, чужим, доброзичливим поглядом. Боялась обминути увагою достойне, недооцінити справді вартісне. Як член журі конкурсу я підійшла до своєї справи відповідально. Мушу зізнатися: було нелегко», – розповіла вона.

Також усіх учасників конкурсу з перемогою привітала член журі Марія Гавва з Києва.

«Вітаю усіх учасників конкурсу з перемогою! Кожен з вас, взявши участь в цьому творчому змаганні, переміг свої сумніви, страхи, лінощі, отримав знання та досвід, а отже, переміг самого себе вчорашнього! Ви круті! Приємно відмічати щороку зріст рівня майстерності наших конкурсантів. Чудово, що на пограниччі номінацій «декламація» та «вокал» з'явилися виконавці реп-жанру - це звучить свіжо, сучасно і, як на мене, дуже органічно сьогодні. Вражають зусилля, докладені вчителями, керівниками, батьками, аби представити декламатора чи вокаліста у найкращому світлі в форматі онлайн-конкурсу: відеооформлення виступів подекуди заслуговує окремої нагороди. Радує, коли конкурсанти не просто голосно, чітко та з правильними інтонаціями декламують поезію, а розуміють, про що розповідають, яку історію доносять. Окрема подяка керівникам, які провели з дітьми таку глибоку, детальну, всебічну роботу, готуючи вірш до декламування. Ми всі тут зібралися, натхненні творчістю Лесі Українки, тож нехай так буде завжди: творчість молоді заради вічного життя творчості Лесі!», – сказала вона у своєму привітанні.

Нагадаємо, Національний університет «Острозька академія» оголосив результати Міжнародного конкурсу творчих робіт для української молоді в діаспорі «Українці в світі».