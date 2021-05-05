Оголошено результати конкурсу для української молоді в діаспорі «Українці в світі»

Національний університет «Острозька академія» оголосив результати Міжнародного конкурсу творчих робіт для української молоді в діаспорі «Українці в світі».

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні «Острозької академії».

Зауважується, що конкурсанти мали підготувати мультимедійну презентацію українською мовою, де необхідно було висвітлити одну із запропонованих Оргкомітетом тем: історія української громади у країні проживання, постать її відомого представника або співпраця української громади з державними органами влади країни проживання.

До інтелектуального змагання долучилися юні українці з різних держав світу, представники українських суботніх шкіл, громадських організацій за кордоном. Учасники продемонстрували відповідальний підхід до роботи над конкурсним завданням, використовували джерельні матеріали, насичений фотоматеріал тощо.

Переможці конкурсу:

Диплом І ступеня – Лариса Бориславська (наставники Ніна Бориславська, Максим Власюк), Королівство Бельгія.

Диплом ІІ ступеня – Григорій Кука (наставник Лідія Блізнова), Російська Федерація.

Диплом ІІІ ступеня – Маріам Акобян (наставник Лусіне Гончоян), Республіка Вірменія.

За рішенням журі було відзначено Подяками за надання цікавих матеріалів, допомогу учасникам:

Зенона Коваля, Посла франкомовних урядів Бельгії (1996–2019), Cпеціального радника Посольства України (1992–1995), Королівство Бельгія.

Ніну Хаґен, вчительку, співзасновницю української суботньої школи «Еллісів» в Осло, Королівство Норвегія.

Конкурс «Українці в світі» тривав упродовж 25 січня – 1 квітня 2021 року. Його організаторами були Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара, факультет міжнародних відносин, Наукове товариство студентів та аспірантів імені Олександра Оглоблина Національного університету «Острозька академія», молодіжна секція Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин (осередок у НаУОА). Інформаційну підтримку заходу забезпечив сайт української діаспори «Стожари».

Фото: Укрінформ, idud.oa.edu.ua