Стартував міжнародний конкурс творчих робіт для української молоді в діаспорі «Українці в світі»

Молодь діаспори запрошують до участі в міжнародному конкурсі творчих робіт «Українці в світі».

Про це йдеться на сайті Інституту досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара, передає Укрінформ.

Інтелектуальне змагання оголосили НДЦ «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара», факультет міжнародних відносин, Наукове товариство студентів та аспірантів імені Олександра Оглоблина у співпраці з молодіжною секцією Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія».

За умовами конкурсу, учасникам необхідно підготувати мультимедійну презентацію (MS PowerPoint) українською мовою (максимум – 20 слайдів), в якій необхідно висвітлити (на вибір учасника):

- історію української громади в країні проживання;

- постать відомого представника української громади;

- співпрацю української громади із державними органами країни проживання.

Роботи та заявку учасника необхідно надсилати на електронну адресу: ohloblyn@oa.edu.ua.

Термін проведення конкурсу: 25 січня – 1 квітня 2021 р. (включно).

Результати творчого змагання будуть опубліковані на офіційному сайті НДЦ «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара» та доведені до відома учасників після 20 квітня 2021 р.

Переможців конкурсу відзначать дипломами, а учасників – сертифікатами, які їм надішлють в електронному вигляді.

Крім того, всі учасники отримають запрошення взяти участь в підсумковій онлайн-конференції, де обговорять результати конкурсу та представлять роботи переможців.

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Як повідомляється, Інститут досліджень української діаспори (Institute for the Ukrainian Diaspora Studies) діє як структурний підрозділ Національного університету «Острозька академія» з січня 2002 року. Ідея належала відомому українському вченому зі США проф. Любомиру Винару, яку зі щирим розумінням підтримав ректор академії проф. Ігор Пасічник. У 2017 р. інститут було перейменовано на Науково-дослідний центр «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара» (НДЦ ІДУД).

Метою діяльності інституту є вивчення життя, діяльності, творчого й наукового доробку українців, які проживають поза межами рідного краю, а також розширення й поглиблення наукових та культурних зв’язків із українською громадськістю поза межами України.

Фото: Укрінформ, idud.oa.edu.ua