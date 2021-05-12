Кримчанин Кашук подякував латвійським активістам за підтримку ув’язнених

Українець, засуджений в окупованому Криму, Денис Кашук у листі латвійським активістам з Ukrainas atbalsta biedriba/Товариства підтримки України висловив подяку за увагу до українських в’язнів та побажав успіхів у діяльності.

Лист від Кашука передала кореспонденту Укрінформу активістка Тетяна Лазда.

«Ваші теплі слова підтримки та добрі побажання знайшли свого адресата, зігріли його і змусили посміхнутися! Дякую за вашу звісточку - дуже приємно», – пише Кашук.

Він поділився враженнями своїх друзів про Латвію та висловив надію на те, що сам згодом зможе приїхати в цю країну. Також кримчанин побажав Ukrainas atbalsta biedriba міцніти, процвітати, розширюватися. «Хотілося, щоб у вас було якомога менше турбот, а вся робота спрямувалася на культурний обмін та просвіту. Ви займаєтеся шляхетною справою, робите правильні та потрібні речі! Мирного неба всім нам! З Божою допомогою ми здолаємо всі випробування! Якщо я чимось можу допомогти - можете сміливо на мене розраховувати», – зазначив в’язень.

Його лист був написаний 19 квітня з Виправної колонії №2 в анексованій Керчі.

Як повідомлялося, у квітні 2020 року Армянський міський суд в окупованому Криму засудив до 3 років і 8 місяців позбавлення волі кримчанина Дениса Кашука, обвинуваченого у виготовленні та зберіганні вибухівки.

ФСБ затримала мешканця Сімферополя Дениса Кашука 17 грудня 2019 року. Чоловіка змусили написати заяву про відмову від адвоката, яку йому продиктував слідчий. Наступного дня у нього вдома провели обшук, вилучивши техніку та електронні носії.

Рідні заарештованого підтвердили, що Кашук відмовився від незалежних адвокатів, пояснивши, що він змушений це робити заради безпеки своїх близьких.

Міністерство закордонних справ України висловлювало протест Російській Федерації у зв’язку із неправомірним вироком «суду» щодо Кашука.

У листопаді минулого року адміністрація СІЗО «Лефортово» в Москві відмовляла українському консулу у відвіданні Кашука, оскільки називає його громадянином РФ.

Олег Кудрін, РИГА. 12 травня 2021 року