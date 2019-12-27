Батьки арештованого Кашука виїхали з Криму, побоюючись переслідувань

Мати заарештованого в окупованому Криму сімферопольця Дениса Кашука Катерина Кашук виїхала з території півострова на материкову частину України, побоюючись переслідувань.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

"Ми (з чоловіком - КР) взяли дві валізи і переїхали сюди (до Києва - КР). Залишили там все. Будинок ... Все, що було», - повідомила Катерина Кашук.

Вона уточнила, що переїхати її попросив син під час їхньої розмови в суді.

"Коли я з ним розмовляла в суді, він сказав:"Мама, вам потрібно обов'язково звідси виїхати. Тут дуже багато матеріалу на вас. І ти повинна негайно звідси поїхати. Вся сім'я має виїхати. Тут багато доносів і багато всякого матеріалу", - розповіла жінка.

Раніше стало відомо, що заарештований російським судом у Криму житель Сімферополя Денис Кашук відмовився від незалежних адвокатів.

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Рідні сімферопольця пояснюють його відмову від незалежних адвокатів страхом за свою сім'ю і психологічним тиском на заарештованого.

Денис Кашук - житель Сімферополя, який працював у рекламному агентстві, був затриманий співробітниками ФСБ 17 грудня дорогою на роботу за підозрою в незаконному виготовленні та зберіганні вибухових речовин і боєприпасів (частини 2 статті 222 і 222.1 Кримінального кодексу РФ). 19 грудня Київська районний суд Сімферополя заарештував його на два місяці, до 18 лютого 2020 року.