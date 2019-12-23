Захист сімферопольця Кашука оскаржив його арешт у Криму

Захист затриманого в окупованому Криму співробітниками ФСБ сімферопольця Дениса Кашука оскаржив його арешт, проте "суд" не дав правової оцінки доводам захисту.

Про це повідомляє сайт Ґрати з посиланням на адвоката Назіма Шейхмамбетова.

"Підзахисний в суді клопотав про домашній арешт. Ми в суді долучили правовстановлюючі документи на житло і заяву власника про те, що він не заперечує проти проживання Дениса Кашука в разі обрання йому домашнього арешту. Однак суд не дав правової оцінки доводам захисту", - повідомив Шейхмамбетов.

За його словами, родичі заарештованого вважають, що він піддається тиску.

"Кашук в суді сказав родичам, що підписав усе, що вимагало слідство. Рідні та захист кримчанина вважають, що це було зроблено під тиском", - повідомляють Грати.

Читайте також: МЗС висловило протест Росії через затримання у Криму Дениса Кашука

Дата розгляду апеляції поки не призначена.

Денис Кашук - мешканець Сімферополя, який працював в рекламному агентстві, був затриманий співробітниками ФСБ 17 грудня дорогою на роботу за підозрою в незаконному виготовленні та зберіганні вибухових речовин і боєприпасів (частини 2 статті 222 і 222.1 Кримінального кодексу РФ). 19 грудня Київський районний суд Сімферополя заарештував його на два місяці, до 18 лютого 2020 року.