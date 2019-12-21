МЗС висловило протест Росії через затримання у Криму Дениса Кашука

МЗС України висловлює рішучий протест Росії у зв'язку із затриманням в анексованому Криму Дениса Кашука та вимагає звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України.

Про це йдеться в коментарі, оприлюдненому на сайті МЗС.

«МЗС України висловлює рішучий протест Російській Федерації та її окупаційній владі на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя з приводу безпідставного затримання громадянина України Дениса Кашука за сфабрикованими звинуваченнями… Не виключаємо ймовірність застосування до Д. Кашука фізичного та психологічного примусу через нібито його відмову від послуг адвоката. Такі дії російського окупаційного режиму розцінюємо як репресії та залякування українських громадян», - зазначається в повідомленні.

У зв'язку з цим Україна вимагає від Росії припинити порушення прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя, невідкладно звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України, забезпечити повне дотримання зобов’язань РФ як держави-окупанта відповідно до міжнародного права.

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У МЗС також указують, що Росія має негайно виконати резолюції Генасамблеї ООН «Територіальна цілісність України» від 27 березня 2014 року, «Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)» від 19 грудня 2016 року, 19 грудня 2017 року, 22 грудня 2018 року та 18 грудня 2019 року, а також наказ Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у рамках позову України проти РФ стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

«Закликаємо міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ і на тимчасово окупованих територіях України, відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах», - підкреслюють в МЗС.

Як повідомлялося, ФСБ в окупованому Криму 17 грудня затримала жителя Сімферополя Дениса Кашука за обвинуваченням у виготовленні вибухових речовин.

Чоловіка змусили написати заяву про відмову від адвоката, яку йому продиктував слідчий. Наступного дня в його будинку провели обшук, за підсумками якого була вилучена техніка й електронні носії.

20 грудня "суд" заарештував Кашука на два місяці.

Фото: Ольга Кашук