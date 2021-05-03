Об’єднання українців у Польщі потребує змін і залучення молоді - очільник ОУП

Об’єднання українців у Польщі (ОУП) потребує структурних змін, аби бути більш сучасною організацією і залучати молодь.

На цьому в інтерв’ю Укрінформу розповів новий голова ОУП Мирослав Скірка.

“Нещодавній з’їзд Об’єднання чітко й однозначно показав, що необхідно переосмислити свою функцію і структуру, ще раз подумати над завданнями, тобто яких цілей ми хочемо досягати, якими засобами ми хочемо це реалізувати і якими будуть довгострокові результати”, - зазначив Скірка.

Зокрема, за його словами, потрібно закрити питання, пов’язані зі складним історичним минулим українського і польського народів. "Історію ми не змінимо, маємо її прийняти такою, якою вона є”, - зауважив керівник ОУП.

Він додав, що перед організацією також стоїть важливе завдання переосмислити відносини з новою українською міграцією у Польщі.

На думку Скірки, щоб ОУП стало більш ефективним, потрібно внести зміни до статуту і системи функціонування організації.

“Рішення, які приймалися в організації в 90-х роках минулого століття, зараз вже неефективні. Аби бути більш ефективними, нам потрібно використати досвід інших громадських організацій Польщі, досвід українських емігрантських організацій у різних країнах, заручитися підтримкою досвідчених людей з польської й української сторін”, - наголосив голова ОУП.

Пріоритетом для організації він назвав також зміну системи фінансування. За його словами, організація хоч і досить чисельна, проте має обмежений фінансовий ресурс. Причина полягає в тому, що не було створено системи підтримки громадою діяльності організації, як, наприклад, у Канаді чи США.

“Тому ми маємо вийти до громади з чітким месиджем: матимемо те, за що ми готові заплатити. На сьогодні Об’єднання фінансується лише з державного бюджету Польщі, але цього недостатньо для ефективного існування. Ми не можемо залучити нових людей до роботи в організації, не можемо заплатити їм за роботу. Зараз ми мусимо це переломити і вийти із цього глухого фінансового кута”, - підкреслив Скірка.

У цьому контексті він також зауважив, що громадська організація не має фінансової підтримки з боку Української держави, “хоча ми виконуємо досить значну функцію у польсько-українських відносинах".

Голова ОУП переконаний, що організація має сформувати нові месиджі для молоді, аби заохотити юне покоління до діяльності.

“Потрібно подумати, що зараз цікаво молодому поколінню. Думаю, це можуть бути різні міжнародні проєкти, у тому числі спільно з Україною. Дуже важливо молодим українцям у Польщі показати нову, сучасну Україну, адже Україна – це не лише вишиванка чи традиційна українська хата”, - наголосив Скірка.