У Варшаві сотні українців прийшли святити великодні страви
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Укрінформ
Попри коронавірусні обмеження сотні українців прийшли в неділю вранці до церкви Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у Варшаві, щоб посвятити великодні страви.
Священнослужителі обмежили кількість людей, які можуть перебувати всередині церкви, закликаючи вірян зосереджуватися у церковному дворі, передає власний кореспондент Укрінформу.
У Варшаві сотні українців прийшли святити великодні страви / Фото: Юрій Банахевич, Укрінформ
Після Великоднього богослужіння священнослужителі посвятили паски та великодні страви українців.
Як повідомлялося, у Польщі проживає і працює понад мільйон громадян України. Найбільше українців зосереджено в агломераціях міст Варшава, Познань, Вроцлав, Катовіце та Краків.