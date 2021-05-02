До Великодня кількадесят дітей захисників України отримають подарунки від Ukraine Forum e.V. з Німеччини.

Про це Укрінформу розповіла активістка, засновниця німецько-української громадської організації Люба Покотило.

Солодощі та іграшки, а також костюмчики для наймолодших дітей приготувала в подарунок доброчинниця, котра організувала діяльність громадської організації, до якої входять українці з Німеччини, Італії та, звісно ж, України.

Ukraine Forum з Німеччини зібрав великодні подарунки дітям захисників України / Фото: Ukraine Forum

У співпраці з благодійним фондом зі Львова «Здійснити мрію» подарунки будуть передані для 30 дітей захисників України.

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Допомагали з організацією передачі подарунків волонтерка Уляна Флишко, а також засновниця благодійного фонду «Уляна Кузик» пані Уляна Кузик.