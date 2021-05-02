Ukraine Forum з Німеччини зібрав великодні подарунки дітям захисників України
Про це Укрінформу розповіла активістка, засновниця німецько-української громадської організації Люба Покотило.
Солодощі та іграшки, а також костюмчики для наймолодших дітей приготувала в подарунок доброчинниця, котра організувала діяльність громадської організації, до якої входять українці з Німеччини, Італії та, звісно ж, України.
Ukraine Forum з Німеччини зібрав великодні подарунки дітям захисників України / Фото: Ukraine Forum
У співпраці з благодійним фондом зі Львова «Здійснити мрію» подарунки будуть передані для 30 дітей захисників України.
Допомагали з організацією передачі подарунків волонтерка Уляна Флишко, а також засновниця благодійного фонду «Уляна Кузик» пані Уляна Кузик.