Українці Каліфорнії допомагають дітям з інвалідністю з України

Волонтерка організації «Нова Юкрейн» Анна Бєтіна зібрала партію реабілітаційного обладнання для дітей з особливими потребами, яку збирається надіслати з Каліфорнії в Україну.

Про це розповідає Голос Америки, передає Укрінформ.

У дворі свого будинку Анна Бeтіна разом із чоловіком сортує та розкладає обладнання: візки, вертикалізатори, автокрісла. Всю цю техніку у рамках гуманітарного проєкту організації «Нова Юкрейн», жінка збирається переслати в Україну для дітей з особливими потребами.

«Це діти хворі на різноманітні невиліковні складні захворювання, а саме дитячий церебральний параліч, синдром Дауна чи багато інших», – розповідає Анна Бетіна, волонтерка

Техніку отримують батьки в усіх куточках України. Координує процес Катерина Паламарчук, волонтерка із Київської області. Жінка на власному досвіді знає цінність цієї техніки, адже у її доньки ДЦП.

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«Від Ані ми отримали домашній візочок. Моя донька почала їсти з цього візочка, а до цього я її годувала на руках. Їй 14 років і вона важка фізично. Я б його сама собі не купила. Жодна сім'я у нас власним коштом не має можливості купити собі спеціалізовані візочки», – розповіла Катерина Паламарчук, волонтерка.

Ціна такого візка стартує від 2 тис. доларів. Батьки розраховують на допомогу благодійних фондів, бо держава не може забезпечити їх усім необхідним.

«Соціальна служба тобі каже: «Ось тобі візок, на, тримай, користуйся». Чи може в ньому сидіти дитина чи не завалюється, чи дуже важкий, чи зручний, цим ніхто не займається. Але потім, коли людина каже: “нам для цієї дитини треба вертикалізатор», відповідь така: «ви маєте один візок, одну одиницю техніки то навіщо вам друга», – розповідає Анна Бетіна, волонтерка.

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Анна Бетіна каже, усю техніку отримує завдяки знайомству з росіянкою Ольгою Фоміною. Ольга – інженер, працює в компанії, яка розробляє дизайн реабілітаційного обладнання.

«Діти ростуть, вони стають дорослішими, вищими, більшими. Ми їм доставляємо нові візочки, а вони нам віддають старі. В мене повний склад таких маленьких візочків і мені це треба кудись відправити. Ось так ми з Анною і познайомились. Звісно, що відправляти своїм дуже приємно і я знаю, що там знайдеться застосування для цього», – зазначила Ольга Фоміна, інженер по реабілітації.

Співпраця Ольги та Ані триває уже рік. За цей час передали в Україну багато обладнання. Окрім техніки Анна висилає дитяче харчування і памперси. Та каже, цього замало. Жінка закликає українських бізнесменів долучитись до кампанії допомоги дітям з особливими потребами.

«Ми б дуже хотіли, щоб українці середнього та великого бізнесу як меценатів долучилися до цієї справи. Бо особливі діти дуже потребують більшої уваги та більшої допомоги. Вони мають жити достойно, як і всі інші прошарки населення, мають ходити в школу, дитячі садочки та мати стільки памперсів, скільки їм потрібно», – розповідає Анна.

Черговий пакет допомоги відправлять в Україну наступного місяця.