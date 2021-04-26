Як українка служить у поліції США

У США у штаті Колорадо в лавах поліції уже кілька місяців служить уродженка українського міста Славутич Ольга Орлова, яка планувала служити в новій українській поліції, однак доля змінила її плани.

Про те, що було найважче подолати в американській поліцейській академії та чому місцеві правоохоронці не беруть хабарі та не роблять нікому послуг, розповідає Голос Америки, передає Укрінформ.

«Недільного ранку поліцейська Ольга Орлова відпрацьовує навички стрільби. Вміння влучно стріляти – один з найважливіших елементів підготовки американських поліцейських. Під час навчання в академії, кожен з майбутніх правоохоронців вистрілює понад 1000 куль», – ідеться в сюжеті.

Читайте також: Як живе і чим поповнює колекції одна з найстарших українських культурних установ у США

Фото: Голос Америки

Ольга емігрувала до Сполучених Штатів чотири роки тому.

«Я сама з міста Славутич, це маленьке містечко, яке знаходиться під Києвом. У Києві я навчалась в міжрегіональній академії МАУП. Мріяла бути політиком», – розповідає Ольга Орлова, службовиця Департаменту шерифа округу Арапахо.

Бажання бути політиком замінило бажання стати поліцейською. Коли в Україні розпочався набір до нової поліції, Ольга відразу подала заявку. «Я пройшла цей відбір і готова була розпочати, але потім я виграла в лотерею green card», – ділиться вона.

Фото: Голос Америки

Тендітна Ольга ламає стереотипи про те, як має виглядати поліцейський. Фізична форма, каже Ольга, хоч і має значення, але не головне у роботі американських правоохоронців. «Це не дуже важливо через те, що бути поліцейським більш означає бути психологом», – каже вона.

Дівчина працює у поліції округу Арапахо у штаті Колорадо. Кожен день служби не схожий на інший, розповідає Ольга. День може початись зі зняття відбитків пальців, а далі арешт злочинця, тюремний огляд, патрулювання вулиць та судові слухання.

«Наша сфера діяльності дуже багатогранна. В академії нас навчають всього Твої обов’язки залежать від того, куди тебе відправлять працювати», – каже Ольга.

Найважчим для Ольги було саме навчання в Академії, що тривало 4 місяці.

«Відверто кажучи, це дуже важкий процес. Потрібно пройти декілька етапів відбору. Потрібно пройти поліграф. Тобто детектор брехні. Потім це декілька етапів тестувань з психологами. Вони намагаються з’ясувати, чи особа психічно стабільна, чи може працювати з людьми. Я вам скажу, що це не дуже приємний процес. Після цього починається навчання в академії. Для мене було важче морально, ніж фізично, хоча фізично теж нелегко», – розповідає Ольга.

«Найважчий момент був, коли маєш заповнювати документи на свої похорони. У цей момент ти розумієш, що кожен день може бути останнім. Коли тебе питають чи хочеш ти квіти та де мають відбутись похорони та чи хочеш воєнні похорони. Це важкий процес і трохи ламає психіку», – каже вона.

Фото: Голос Америки

Аби здійснити свою мрію, американські правоохоронці повинні подолати чимало випробувань, тож цінують свою роботу і навіть не думають про хабарі чи корупцію, каже Ольга.

Читайте також: У США український інженер став співрозробником марсіанського дрона Ingenuity

«В Америці, не важливо який штат конкретно, корупція відсутня взагалі. Мова про те, щоб взяти хабар взагалі не йде. Тому що отримати цю роботу дуже і дуже важко. Пройшовши весь цей етап відбору, думати про те, щоб взяти хабар, навіть не обов’язково гроші, а навіть корисним чином допомогти комусь, – ти розумієш, що можеш втратити все», – каже Ольга.

За чотири роки життя у США, розповідає Ольга, пройшла чимало випробувань, аби здійснити свою «американську мрію», однак не шкодує.

«Переїхати до Сполучених Штатів ніколи не було моєю мрією, це була мрія моєї сестри. Вона попросила мене заповнити анкету, і я виграла з першого разу. Відверто кажучи, я рада, що переїхала до Сполучених Штатів. Ти тут за бажанням можеш мати все – будинок, машину, стабільність», – сказала вона.

За підрахунками міністерства праці США, середня базова зарплатня американського поліцейського понад 65 тисяч доларів на рік. Правоохоронці також отримують солідний соціальний пакет, страхування життя та можуть вийти на пенсію після 20 років служби.

Фото: Голос Америки