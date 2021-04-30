В Україні стартував другий сезон програми «Література на експорт»

X Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» представив старт другого сезону програми «Література на експорт», створеної для стимулювання перекладу українських книжок за кордоном та посилення компетенції українських видавців у продажу прав.

Як передає Укрінформ, про це «Книжковий Арсенал» повідомив у Фейсбуці.

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Кураторка проєкту «Література на експорт» Оксана Хмельовська зауважила, що це можливість для України бути почутою і зрозумілою.

«Торік завдяки нашій програмі українському книговиданню вдалося вийти як на великі традиційні ринки: Канада, США, Франція, так і на нові, навіть дещо екзотичні: Македонія, Румунія, Мексика, Греція, Фінляндія, Данія тощо. Та ми не думаємо зупинятись на цьому», – сказала вона.

Більше деталей за посиланням.

Цього року «Література на експорт» стане спільним проєктом Книжкового Арсеналу та програми ЄС «Дім Європи». Партнери проєкту – Creative Europe та відділи публічної дипломатії МЗС України.​

Як повідомляв Укрінформ, Український інститут книги (УІК) запросив видавців і розпочав прийом заявок до участі у Програмі підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами Translate Ukraine 2021.