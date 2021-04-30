Українців усієї Канади запросили на День вишиванки

Українців усієї Канади запросили на День вишиванки

Укрінформ
Асоціація «Вишиванка» проведе 20 травня День вишиванки, який об'єднає українців Канади від узбережжя до узбережжя.

Як передає Укрінформ, про це повідомила асоціація «Вишиванка».

«Реєструйтеся на найбільшу українську Zoom подію в Канаді за посиланням vyshyvanka.ca. На вас чекають розіграші призів, цікаві конкурси та флешмоби, а також привітання від представників українських громад з усіх провінцій», – ідеться в повідомленні.

Охочих чекають 20 травня за відповідним місцевим часом: Британська Колумбія – 5 pm, Альберта і Саскачеван – 6 pm, Манітоба – 7 pm, Онтаріо і Квебек – 8 pm, Атлантичні провінції – 9 pm.

Організатори просять не забути зробити фото у вишиванці й опублікувати його на своїй сторінці з хештегом #VyshyvankaCanada2021.

Нагадаємо, у Токіо неприбуткова громадська організація українців у Японії «Краяни» проведе дев’ятий День вишиванки 16 травня.

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