Українці проведуть День вишиванки в Токіо

Неприбуткова громадська організація українців у Японії «Краяни» проведе дев’ятий День вишиванки у Токіо 16 травня.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці події у Фейсбуці.

Місце зустрічі: Хьогоджіма парк Hyogojima Park, на березі річки Тамаґава, п’ять хвилин пішки від станції Футако-Тамаґава, лінії Ханзомон або Оімачі. Збір у парку на 13.00.

«На вас чекає, як завжди, цікава програма, приємне спілкування у колі нових знайомих та щирих друзів. Однією з цікавинок програми є конкурс на кращу вишиванку із заохочувальними призами. «Краяни» запрошують всіх українців, друзів України та небайдужих до України в Японії приєднатися до світової ініціативи та глобальної акції: Вдягни вишиванку і підтримай Україну!», – йдеться у повідомленні.

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Організатори будуть раді бачити охочих у вишиванках, якщо немає вишиванки – в одязі в національних кольорах. Будь-яка українська символіка всіляко заохочується і вітається: українські прапори, прапорці, жовто-блакитні стрічки та інша національна атрибутика. І, зазвичай: добрий настрій зі здоровим гумором.

«Долучайтесь до акції єднання українців, популяризації культури України в Японії!», – закликали Краяни.

Зауважується, що захід є аполітичним. Будь-яка символіка, окрім державної, вигуки/пісні з політичним наповненням на заході забороняється. З огляду на ситуацію з короновірусом організатори просять дотримуватися вимог соціального дистанціювання та заходів індивідуальної безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, українську громаду Японії «Краяни» офіційно зареєстрували як неприбуткову громадську організацію з назвою «Асоціація дружби Японії та України Краяни».

Фото: Українці в Японії «Краяни»