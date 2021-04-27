В Угорщині провели міжнародну онлайн-подію «Жива історія: пам'ять про Чорнобиль»

В Угорщині відбулася міжнародна онлайн-подія зі вшанування пам’яті про Чорнобиль «Жива історія: пам’ять про Чорнобиль» у день 35-х роковин.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила громадська діячка, членкиня Товариства української культури в Угорщині та голова видавничої комісії при Товаристві «Нова Хвиля» Уляна Княгинецька.

«Мета нашої зустрічі полягала у розповіді живих історій про трагедію безпосередньо від учасника події, який брав участь у ліквідації наслідків аварії в травні 1986 року, Михайла Жайворона – Заслуженого журналіста України, письменника і поета», – повідомила вона.

За словами Княгинецької, до розмови приєднався іспанський дослідник теми Чорнобильської катастрофи, президент Асоціації «Taras Chevchenko» – пан Joan Cerezo.

Водночас як повідомило посольство України в Угорщині, яке брало участь у події, під час заходу поряд із вшануванням пам’яті ліквідаторів катастрофи учасники заходу говорили про необхідність формування тканин культурної пам’яті та поділились інформацією про досвід та інструментарій формування культурної пам’яті на прикладі Чорнобильської катастрофи.

Організатори, модератори онлайн-події: Уляна Княгинецька, кандидатка філософських наук, фасилітаторка Ірина Пархоменко та кандидатка педагогічних наук Олена Диба.

Нагадаємо, що Світовий конґрес українців заявив, що через 35 років радянська спадщина Чорнобиля надалі переслідує Україну – сьогодні країна зіткнулася з новою техногенною екологічною катастрофою, яку так само спричинила Москва.