Посольство у Британії оприлюднило роботи міжнародного конкурсу плакатів до роковин аварії на ЧАЕС
Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України у Великій Британії.
«На відзначення 35-х роковин Чорнобильської катастрофи британська благодійна організація Chernobyl Relief Foundation in the UK у взаємодії з Дитячою художньою школою Херсонської міської ради організували міжнародний конкурс плакатів «Уявіть свою майбутню планету» з метою поширення серед дітей та молоді світу знань про найбільшу технологічну катастрофу людства, її тяжкі наслідки та уроки», – йдеться в повідомленні.
Зауважується, що участь у конкурсі, якому надали підтримку посольство України та Союз українців у Великій Британії, взяли 630 талановитих дітей віком від 10 до 16 років з України та Сполученого Королівства й інших країн: Білорусі, Болгарії, Вірменії, Естонії, Казахстану, Китаю, Литви, Португалії та Росії.
«Їхні роботи представляють глибокі й інколи несподівані та незвичні погляди на майбутнє Землі», – додали у відомстві.
Дізнатися переможців можна на фейсбук-сторінці посольства.
Нагадаємо, Світовий конґрес українців заявив, що через 35 років радянська спадщина Чорнобиля продовжує переслідувати Україну – сьогодні країна зіткнулася з новою техногенною екологічною катастрофою, яку так само спричинила Москва.