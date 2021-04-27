Посольство у Британії оприлюднило роботи міжнародного конкурсу плакатів до роковин аварії на ЧАЕС

Посольство України у Великій Британії оприлюднило роботи міжнародного конкурсу плакатів на відзначення 35-х роковин Чорнобильської катастрофи «Уявіть свою майбутню планету, проведеного за підтримки британського Союзу українців.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України у Великій Британії.

Фото: посольство України у Великій Британії

«На відзначення 35-х роковин Чорнобильської катастрофи британська благодійна організація Chernobyl Relief Foundation in the UK у взаємодії з Дитячою художньою школою Херсонської міської ради організували міжнародний конкурс плакатів «Уявіть свою майбутню планету» з метою поширення серед дітей та молоді світу знань про найбільшу технологічну катастрофу людства, її тяжкі наслідки та уроки», – йдеться в повідомленні.

Фото: посольство України у Великій Британії

Фото: посольство України у Великій Британії

Фото: посольство України у Великій Британії

Фото: посольство України у Великій Британії

Зауважується, що участь у конкурсі, якому надали підтримку посольство України та Союз українців у Великій Британії, взяли 630 талановитих дітей віком від 10 до 16 років з України та Сполученого Королівства й інших країн: Білорусі, Болгарії, Вірменії, Естонії, Казахстану, Китаю, Литви, Португалії та Росії.

Фото: посольство України у Великій Британії

Фото: посольство України у Великій Британії

«Їхні роботи представляють глибокі й інколи несподівані та незвичні погляди на майбутнє Землі», – додали у відомстві.

Фото: посольство України у Великій Британії

Дізнатися переможців можна на фейсбук-сторінці посольства.

Нагадаємо, Світовий конґрес українців заявив, що через 35 років радянська спадщина Чорнобиля продовжує переслідувати Україну – сьогодні країна зіткнулася з новою техногенною екологічною катастрофою, яку так само спричинила Москва.