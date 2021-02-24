Душпастир українців УГКЦ в Угорщині: Маємо великі амбіції щодо підтримки української культури

Очільник українців греко-католиків Угорщини отець Дам’ян Габорій націлений розвивати українську ідентичність в культурному та духовному осередку наших співвітчизників у Будапешті попри всі складнощі функціонування українського громадського руху в цій країні.

Про це він розповів в інтерв’ю газеті День, передає Укрінформ.

Зокрема, він наголосив на важливості побудови в Будапешті церкви УГКЦ, питання якої раніше порушувалося на зустрічах представників української громади з владою Угорщини.

Отець Дам’ян повідомив, що українська громада готова розпочати будівництво власними силами, але важливо отримати від угорського уряду землю під будівництво.

Щодо планів на майбутню церкву, то священник розповів про великі амбіції щодо неї.

"Майбутня церква УГКЦ у Будапешті стане місцем духовної єдності для всіх українців, які будуть туди приходити. Проте маємо більші амбіції: при ній повинні бути школа, садочок, центр культури", - зазначив отець Дам'ян.

Він нагадав, що нині для парафії церкви Покрови Пресвятої Богородиці, якою опікується священник, в приміщенні орендованої католицької гімназії вже третій рік успішно діє українська суботня школа. В ній навчається 40 учнів в семи класах, а також працює 12 вчителів. Школа відкрита 30 субот у рік з 9 до 16 години.

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Священник розповів, що в перспективі при парафії планується відкриття дитячого садка, який працюватиме по суботам.

Душпастир зауважив, що через пандемію СOVID-19 багато культурних та духовних заходів доводиться проводити в режимі online.

«Проте у віртуальному світі живу, справжню громаду не збудуєш. Для її розвитку важливо створювати необхідні інституції й підтримувати їхню життєдіяльність», - наголосив отець Дам’ян.

Священник, втім, не міг оминути увагою складнощі, які доводиться переживати при налагодженні функціонування української церкви в Угорщині.

Він зазначив, що в Угорщині духовенство, яке опікується вірянами, перебуває на утриманні своєї церковної громади.

«У нашій ситуації поки по-іншому. Оскільки церковна громада не так давно функціонує, немає такої можливості для підтримки свого священника», - зазначив він.

У цьому зв’язку отець радий, що угорський уряд та свідомий український бізнес в Угорщині «нам вирішили допомогти».

Душпастир розповів, що попри всі труднощі, парафія влаштовує різні харитативні акції: «Щасливе Різдво», «Великодній кошик», «Святий Миколай для сиріт», «Нагодуй бідного», допомога воїнам АТО. Цьогоріч планується розпочати акцію «Благодійна кава».

«Всі ці проєкти спрямовані на сиротинці в Україні, людей у потребі, ветеранів», - зауважив священник.

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Отець Дам’ян закликав усіх українців у Будапешті, зокрема, звертатися до храму у випадку виникнення питань як духовного, так і адміністративного змісту (зокрема, щодо пошуку роботи, вирішення юридичних нюансів).

«Раджу тим, які приїжджають до Угорщини, відразу шукати свою церкву, а потім перевірені громадські організації», - резюмував душпастир.

Отець Дам’ян Габорій – уродженець Дрогобича, нині надає душпастирську опіку українцям греко-католикам Угорщини.

У 20 років виїхав на навчання до Варшави, де протягом дев’яти років здобував вищу богословську освіту. Під час навчання у варшавській духовній семінарії відчув покликання до священничого стану. У 29 років прийняв таїнство священства. Перед Угорщиною служіння здійснював в Києві.

Фото: Інформаційний ресурс Української Греко-Католицької Церкви