Українці візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії отримали нового душпастиря

Папа Римський Франциск призначив владику Богдана Дзюраха новим екзархом для українців візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Департамент інформації Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ).

Як зазначається, раніше Папа Франциск прийняв зречення владики Петра Крика з уряду екзарха апостольського екзархату для українців візантійського обряду в Німеччині та країнах Скандинавії, який здійснював служіння на цій посаді з 20 листопада 2000 року. Таким чином отець Богдан став третім апостольським екзархом для українців цього регіону.

Читайте також: У Польщі створили нову єпархію УГКЦ

Єпископ Богдан Дзюрах народився 20 березня 1967 року на Львівщині. Він вивчав теологію у вищих духовних навчальних закладах Європи: у Варшаві, Страсбурзі, Інсбруці та Римі. Здобув ступінь доктора теології.

Владика Богдан Дзюрах. Фото: news.ugcc.ua

17 березня 1991 року був рукоположений на священика, а у 2006 році обраний Секретарем Синоду Єпископів УГКЦ.

Апостольський екзархат у Німеччині та Скандинавії опікується українськими греко-католиками в Німеччині з першої половини ХХ століття. В 1984 році територію душпастирської опіки екзархату розширено на Фінляндію, Норвегію, Данію та Швецію.

Одним з перших душпастирів для українців у Німеччині був блаженний Петро Вергун. Його мощі зберігаються в катедральному храмі Покрову Пресвятої Богородиці та Святого Андрія Первозванного в Мюнхені.

Нагадаємо, 1 грудня 2020 року у Римі в кафедральному храмі св. Сергія і Вакха відбулась інтронізація першого Апостольського Екзарха Владики Діонісія Ляховича, який офіційно очолив нещодавно створений Апостольський Екзархат для українців – католиків візантійського обряду в Італії.

Фото: news.ugcc.ua