У Польщі створили нову єпархію УГКЦ

У Польщі з’явилася нова єпархія Української греко-католицької церкви (УГКЦ) – Ольштинсько-Гданська, першим єпископом якої стане владика Аркадій Трохановський.

Центр нової єпархії розташовуватиметься в місті Ольштин Вармінсько-Мазурського воєводства на північному сході Польщі, повідомляє Укрінформ із посиланням на видання українців у Польщі “Наше слово”.

Як повідомляється, Папа Римський Франциск проголосив про створення нової Ольштинсько-Ґданської єпархії УГКЦ у Польщі 25 листопада.

Прохання про створення нової єпархії УГКЦ на півночі Польщі виносилося на соборі Греко-католицької церкви, який пройшов у Перемишлі у 2014 році.

Читайте також: В Будапешті парафія УГКЦ започаткувала безстрокову акцію з підтримки бідних продуктами

Відтепер УГКЦ в Польщі матиме три єпархії: Перемисько-Варшавську, Вроцлавсько-Кошалінську та новоутворену Ольштинсько-Ґданську.

До часу канонічного переобрання владики Аркадія єпархією управлятиме перемисько-варшавський митрополит, архиєпископ Євген Попович як апостольський адміністратор.

Владика Аркадій Трохановський донині був парохом парафії Воздвиження Чесного Хреста у місті Валч (північний захід Польщі) та протопресвітером Кошалінського деканату.

Фото з сайту: nasze-slowo.pl