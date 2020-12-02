Владика Діонісій очолив екзархат для українців - католиків візантійського обряду в Італії

У Римі в кафедральному храмі св.Сергія і Вакха 1 грудня відбулась історична подія - інтронізація першого Апостольського Екзарха Владики Діонісія Ляховича, який відучора офіційно очолив нещодавно створений Апостольський Екзархат для українців католиків візантійського обряду в Італії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє посольство України в Італії в Фейсбуці.

У церемонії взяли участь Префект Конгрегації для Східних Церков Святого Престолу кард. Леонардо Сандрі, Посол України в Італії Ярослав Мельник та українські дипломати, єпископ-помічник Київської Архієпархії УГКЦ Владика Йосип Мілян, канонік Папської базиліки Санта Марія Маджоре Владика Іриней Білик, Президент Товариства Святої Софії о.Марко Семеген, а також інші представники духовенства та української громади.

Посол Ярослав Мельник, вітаючи Владику Діонісія з високим призначенням, відзначив, що посольство України в Італії готове усіляко сприяти подальшому розвитку нового Екзархату та співпрацювати на благо Української держави, церкви та громади.

Кардинал Леонардо Сандрі привітав владику Діонізія Ляховача словами: «Ви вже не гості і не чужинці тут, але повноправно включені як брати», канонічно ввівши його разом із владикою Йосифом Міляном, представником Глави УГКЦ, в уряд екзарха для українців-католиків візантійського обряду, які проживають в Італії, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Інтронізація владики Діонісія стало історичною подією в історії як УГКЦ, так і нової хвилі української міграції. Адже йдеться про першу ієрархічно сформовану церковну структуру на теренах нового розселення української міграції.

«Якщо в останній період ми були свідками створення нових структур УГКЦ закордоном, як-от нова єпархія та митрополія в Бразилії, чи нещодавнє створення єпархії в Польщі, або ж піднесення до статусу єпархії екзархатів у Франції та Великобританії, йшлося про реорганізацію вже наявних структур, які з’явилися всередині минулого століття. Тому торішнє рішення Святішого Отця про створення Екзархату для українців греко-католиків в Італії було історичним. А призначення наприкінці жовтня першого екзарха та його сьогоднішня інтронізація свідчать про досягнення відповідного рівня зрілості структури, формування якої почалося наприкінці минулого століття, коли почалася масова присутність українців в Італії», - зазначили в Департаменті інформації УГКЦ.

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Активну участь в організації душпастирського служіння серед нової хвилі української міграції на Апеннінському півострові о. Діонісій Ляхович брав від самого початку, ще як протоархимандрит Василіанського чину святого Йосафата з осідком у Римі. А на початку 2009 року папа Венедикт XVI призначив вже владику Діонісія апостольським візитатором.

Важливу роль у згуртуванні душпастирства в Італії відіграли координатори: світлої пам’яті о. Василь Поточняк, о. Олександр Сапунко, о. Марко Ярослав Семеген та о. Володимир Волошин. І ось 11 липня 2019 року було оголошено про створення Екзархату для українців-католиків візантійського обряду, які проживають в Італії, а про призначення першого екзарха – 24 жовтня 2020 року.

2 жовтня 2020 року Божого Папа Франциск іменував владику Діонісія на уряд апостольського екзарха для українців-католиків візантійського обряду, які проживають в Італії.

Фото: Українська Греко-Католицька Церква - Ukrainian Greek Catholic Church, Посольство України в Італії/ Ambasciata d'Ucraina in Italia, Михайло Ковчар