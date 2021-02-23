У Краківському музеї князів Чарторийських запустили аудіогід українською

У Польщі у Краківському музеї князів Чарторийських у лютому 2021 року запустили аудіогід українською мовою.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило Міністерство закордонних справ України.

У МЗС нагадали, що Краківський музей князів Чарторийських – один із найдавніших музеїв Польщі, відкритий у 1878 році. Музей зберігає твори європейського живопису XIII – XVIII століть, пам'ятки європейського та ісламського декоративно-художнього мистецтва від середньовіччя до XIX сторіччя, графіки, стародавнього мистецтва та предметів військового призначення.

Як повідомлялося, українська мова дедалі частіше звучить у найбільш знакових культурних та історичних місцях світу. Так, 2020 року запустили щонайменше дев’ять аудіогідів українською, зокрема в Колізеї у Римі.

Фото: uainkrakow.pl