У Будапешті діаспоряни провели прощання з колядою

14 лютого в парафії Покрови Богородиці УГКЦ у Будапешті провели розколяду.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Української церкви в Угорщині.

Після Божественної Літургії, яка відбулася під супровід парафіяльного хору, отець Дамян Габорій, запросив колядників в церкві завершити останній день різдвяного періоду співанням колядок.

Найактивнішими учасниками розколяди серед української громади в Угорщині були учні церковної «Рідної школи» в Будапешті, які підготували різдвяні різноманітні віншування та колядки.

На завершення, маленькі українці отримала подарунки від «Рідної ншколи», товариства «Нова Хвиля» та Державного самоврядування українців в Угорщині.

«Нехай цей святковий різдвяний настрій тримає нас до наступної коляди», – побажав отець Дамян.



Фото: ugcchu.com