В МЗС розповіли про плани з підтримки українського шкільництва за кордоном

Начальниця Управління з питань закордонного українства та гуманітарного співробітництва Міністерства закордонних справ України Лариса Дір розповіла про плани МЗС щодо підтримки українського шкільництва та популяризації української мови за кордоном.

Про це Дір повідомила 12 лютого в рамках участі в онлайн-презентації порталу «Український освітній всесвіт» - інтерактивної платформи обміну досвідом українознавчих освітніх закладів за кордоном, яку представив Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка», передає Укрінформ.

За словами очільниці Управління закордонного українства, на суботніх та недільних українських школах за кордоном у період 2020-2021 рр. планується зосередити понад 1,5 млн грн.

Дір також розповіла про розміщений на сайті Управління закордонного українства проєкт концепції Державної цільової програми співпраці із закордонними українцями на період до 2023 року. За словами начальниці управління, оскільки попередня програма була розрахована до 2021 року, «МЗС має намір сформувати програму 2021-2023, де левова частка буде присвячена заходам зі шкільництва».

Затвердження цієї програми дасть можливість провести і профінансувати заходи як на території держав перебування, так і в Україні, зазначила Дір.

Вона також повідомила про плани зі створення спільно з МІОК платформи, на якій вчителі, керівники суботніх та недільних шкіл за кордоном могли б обмінюватися досвідом. Дір не виключила, що на цій платформі також можуть бути розміщені навчальні програми.

«Сподіваюсь завершити – це про плани МЗС - наші заходи й акумулювати їх в такій стратегії Міністерства закордонних справ з проведення заходів із закордонним українством і шкільництвом зокрема. Окрема увага також програмному документу - мовній стратегії. Розвитку мовної стратегії буде приділено особливу увагу, і окремі заходи будуть проведені щодо імплементації», - розповіла начальниця Управління закордонного українства.

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МЗС є одним з партнерів МІОК у створенні порталу «Український освітній всесвіт».

Як повідомляв Укрінформ, портал «Український освітній всесвіт» – це перша у світі комунікаційна платформа, яка в онлайн-режимі дасть змогу швидко та якісно створювати новий інтелектуальний продукт, обмінюватися досвідом, шукати й знаходити нові підходи для роботи з учнями та студентами різних вікових категорій. Вона створена для запровадження інновацій до освітнього процесу українознавчих освітніх закладів за кордоном, а також для поширення знань про українську культуру та історію у країнах проживання.

Крім того, проєкт покликаний сприяти мережуванню, налагодженню комунікації та співпраці між різними типами українознавчих освітніх закладів за межами України, формуванню освітнього середовища, розвитку й зміцненню української освіти за кордоном, учні та студенти якої в майбутньому оперуватимуть правдивими знаннями про Україну й українську культуру в країнах проживання.

Знайти портал «Український освітній всесвіт» можна за адресою: https://vsesvit.miok.lviv.ua/.

Фото: Управління закордонного українства МЗС України / Фейсбук