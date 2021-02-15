Портал «Український освітній всесвіт» про українознавчі заклади за кордоном презентували онлайн

Презентація порталу «Український освітній всесвіт» - інтерактивної карти й форуму українознавчих освітніх закладів за кордоном – від Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка» відбулося онлайн 12 лютого.

Відповідне відео розміщене на сторінці МІОК в Фейсбуці, передає Укрінформ.

У заході взяли участь начальниця Управління з питань закордонного українства та гуманітарного співробітництва МЗС України Лариса Дір та представники управління, виконавча директорка СКУ Марія Купріянова, голова Світової Координаційної виховно-освітньоії ради Світового конґресу україїнців (CКВОР СКУ) Оксани Левицької, голова Пасторально-міграційного відділу УГКЦ владика Степан Сус, директорка МІОК Ірина Ключковська та команда інституту, перша заступниця голови Світової федерації українських жіночих органнізацій (СФУЖО) Євгенія Петрова, а також українські освітяни з 40 країн. Про це розповідається у відеозаписут конференції.

Під час презентації можна було довідатися, як працювати на новому сайті, ознайомитися з його інструментарієм і перевагами, які цей ресурс надає своїм користувачам тощо. Знайти портал «Український освітній всесвіт» можна за адресою: https://vsesvit.miok.lviv.ua/.

Дір, зокрема, ознайомила учасників онлайн-презентації з планами МЗС щодо підтримки українського шкільництва та популяризації української мови за кордоном.

Як зазначила Купіянова, презентація порталу стала знаковою подією, «адже саме вчителі, освітяни, викладачі відкривають український світ, а, мабуть, точніше сказати, український всесвіт для наступного покоління».

Від імені Світового конґресу українців (СКУ), який є партнером МІОК та проєкту «Український освітній всесвіт», Купріянова висловила вдячність команді інституту за їхню діяльність.

Вона зауважила: «СКВОР багато десятиліть єднає освітян українських шкіл з різних країн і континентів. Активно співпрацюємо з Міністерством закрдонних справ України, з церквами, з МІОК та партнерами в усьому світі для підсилення українського шкільництва та мережі українських студій. Цей напрям посідає чільне місце у нашому спільному баченні стратегії співпраці України та закордонного українства. І тепер завдяки платформі «Український освітній всесвіт» маємо змогу єднатися і обмінюватися досвідом ще й у віртуальному світі, щирше, ніж було коли-небудь раніше».

Купріянова зазначила, що навіть в умовах пандемії вчителі та освітяни не зупинили своєї праці. Вони єдналися перед непростими викликами, ділилися досвілом передових технологій на вебінарах і онлайн-сесіях, організованих спільно СКВОР та МІОК, створювали групи дружби між українськими школами з різних країн та континентів.

«Нехай завдяки цій інноваційній платформі «Український освітній всесвіт» на мапі світу з’являються нові й нові яскраві вогники українських шкіл і українських студій, хай надихають і осяюють світлом наш український світ, наш український всесвіт», - зазначила виконавча директорка СКУ та заохотила до нових ініціатив.

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У свою чергу, перша заступниця голови СФУЖО Євгенія Петрова зауважила, що вони з МІОК вже давно і успішно співпрацюють у створенні цікавих проєктів для української молоді діаспори. Водночас портал «Український освітній всесвіт» вона назвала особливим проєктом, «оскільки він з використанням сучасних технологій презентує географію української освіти в діаспорі та є інструментом для її розбудови», адже відкриває двері для спілкування українських освітян з різних країн та дає моживість створювати сучасні освітні продукти.

«Збереження національної ідентичності через освіту було і є пріоритетом для СФУЖО та її мережі, яка сьогодні діє у 28 країнах світу», - нагадала Петрова. Вона зауважила, що українське жіноцтво даспори активно долучається до діяльності українських шкіл закордону, зокрема, в якості засновників, вчителів і волонтерів, у фінансування та підтримці освітнього процесу. Тому в СФУЖО зазначили, що раді бути партнером цього цінного проєкту.

Як зазначила голова СКВОР Оксана Левицька, платформа «Український освітній всесвіт», серед іншого, дає можливість ширше представляти українську культуру, створювати спільні авторські колективи та освітні проєкти, «це джерело інформації про діяльність українознавчих закладів у світі та база їхніх контактів, це засіб доступу до оголошень, анонсів, повідомлень тощо».

Левицька зазначила: «Напрацьовано структура і дизайн платформи, започатковано збірку база даних українських шкіл, програм та українознавчих вищих студій за кордоном. І тепер наше завдання – ознайомитися зі змістом порталу та бути партнерами такого масштабного проєкту, наповнюючи портал, додаючи інформацію з різних куточків світу, де живуть українці і де працюють українські дитячі програми, школи, садочки, кафедри українознавства на рівні вищих навчальних закладів; спілкуватися, обмінюватися навчальними матеріалами та спільно створювати нові в онлайн-ржимі у запропонованому форумі педагогів».

За її словами, найближчим часом Світовий конґрес українців (СКУ) та СКВОР як складова освітня програма конгресу вестимуть діалог про можливості поширення цієї платформи на сайті СКУ.

«Чим більше матимемо поінформованості, тим ефективнішою буде спілкування та співпраця, тим більше позитивних результатів зможемо досягнути на місцевих рівнях кожного українознавчого закладу і на світовому рівні у представленні світового українства як потужної та цілісної громади», - зауважила Левицька.

Як повідомляв Укрінформ, портал «Український освітній всесвіт» – це перша у світі комунікаційна платформа, яка в онлайн-режимі дасть змогу швидко та якісно створювати новий інтелектуальний продукт, обмінюватися досвідом, шукати й знаходити нові підходи для роботи з учнями та студентами різних вікових категорій. Вона створена для запровадження інновацій до освітнього процесу українознавчих освітніх закладів за кордоном, а також для поширення знань про українську культуру та історію у країнах проживання.

Крім того, проєкт покликаний сприяти мережуванню, налагодженню комунікації та співпраці між різними типами українознавчих освітніх закладів за межами України, формуванню освітнього середовища, розвитку й зміцненню української освіти за кордоном, учні та студенти якої в майбутньому оперуватимуть правдивими знаннями про Україну й українську культуру в країнах проживання.

Відео: МІОК