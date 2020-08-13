Джапарова: закордонне українство - «народний голос» українців за кордоном

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова назвала закорднне українство важливим елементом зовнішньополітичних зусиль України та «народним голосом» українців за кордоном.

Як передає Укрінформ, про це вона написала у Фейсбук за результатами відеозустрічі з президентом Світового Конґресу Українців (СКУ) Павлом Ґродом, віцепрезидентом Стефаном Романівим, виконавчою директоркою Марією Купріяновою та директором представництва СКУ в Україні Сергієм Касянчуком.

За словами Джапарової, роботу, яку проводить СКУ для подолання російської агресії, розбудови потужної європейської України, збереження української ідентичності у світі важко переоцінити.

«Попереду багато роботи по різним напрямкам, зокрема у реалізації спільних проєктів, зокрема проведенню інформаційно-роз’яснювальних кампаній за кордоном, підтримці українського шкільництва, визнанню Голодомору 1932 – 1933 років в Україні геноцидом Українського народу та визнанню геноцидом депортації кримськотатарського народу у 1944 році», - йдеться у дописі.

Фото: Emine Dzheppar/Facebook