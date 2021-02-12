У Токіо презентували японське видання роману української письменниці Єви Хадаші

Презентація японського видання роману «Західна гейша» української письменниці Єви Хадаші відбулася в посольстві України в Японії.

Про це повідомляється на сторінці дипустанови в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, авторка твору є кандидаткою з мистецтвознавства, японісткою, лауреаткою міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова», на якому у 2019 році цей роман отримав спецвідзнаку «Міжнародне визнання».

На презентацію письменниця завітала разом з директором видавництва «Дніпро», директором Японсько-української асоціації культурного обміну Мотохіро Оно. Завдяки його підтримці стало можливим видання роману «Західна гейша» японською мовою.

У посольстві зауважили, що книга є спільним українсько-японським виданням видавництв «Радуга» (Україна) та «Дніпро» (Японія).

«Це перший такий проєкт, і сподіваємося, що він започаткує низку нових спільних українсько-японських проєктів в літературному напрямку», - зазначили в посольстві.

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Як повідомлялося, сюжет дебютного роману Хадаші «Західна гейша» походить з біографії авторки. В анотації до книги йдеться: «Дівчина з України багато подорожує і в США знайомиться з японцем, за якого невдовзі виходить заміж. Подальше оповідання несподівано змінює наші стереотипи про Японію та японців, включаючи сфери міжособистісного спілкування, бізнесу, соціальної поведінки, а також ставлення до іноземців, японську емоційність, сексуальні відносини».

За словами авторки, «Західна гейша» - назва метафорична. «Адже і Східна Європа для Японії теж Захід, а гейша - жінка талановита, знавець багатьох видів мистецтв. А ще цей роман про силу людської волі. Про земний і небесний», - йдеться в анотації.

Фото: Посольство України в Японії/Embassy of Ukraine in Japan/在日ウクライナ大使館, Eva Hadashi / Фейсбук