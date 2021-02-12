Відомому діячу української діаспори в Молдові Олександру Майстренку – 80 років

Президент Товариства української культури в Республіці Молдова, заслужений діяч культури України Олександр Майстренко відзначає 80-річчний ювілей.

З цієї нагоди в Товаристві з 'язків з українцями за межами України (Товариство «Україна-Світ») привітали іменинника - багаторічного члена Президії Товариства, заслуженого працівника промисловості РМ, передає Укрінформ.

В організації відзначили досягнення Майстренка в навчанні підростаючого покоління українців Республіці Молдова, виховання справжніх патріотів України та збереження тісного зв’язку з Україною.

Як повідомляється, завдяки Майстренку в Республіці Молдова проводиться велика робота зі збереження української пісні та української культури; почали працювати навчальні заклади з вивченням української мови; відбудова храму святого рівноапостольного князя Володимира в Кишиневі, створення Музею української культури, української недільної школи ім. преподобного П. Величковського та хору «Родина».

Майстенко є ініціатором створення кафедри української мови і літератури в Бельцькому державному університеті ім. Алеку Руссо, відкриття двох погрудь Тарасові Шевченку - в Бельцях і Кишиневі.

За ініціативи Майстренка разом з Товариством «Україна-Світ» та за підтримки Міністерства культури України в Республіці Молдова пройшли виступи Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Г.Верьовки, артистів Черкаської, Луцької філармонії, ансамблю «Дніпро» та багатьох видатних виконавців.

Учні українських шкіл та мистецькі колективи Молдови брали активну участь у фестивалях, концертах які проводило Товариство «Україна-Світ» на головних сценах України.

В Товаристві також подякували Майстренку за підтримку Міжнародних мистецьких програм «До вас їде український Миколай» та «Європа з Україною», створених Товариством «Україна-Світ» за підтримки МЗС України.

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Як зазначається, за поданням Товариства «Україна-Світ» Майстренка нагороджено Відзнакою Народної Пошани - Медаллю Гетьмана Івана Мазепи, за номером 392. (Гасло нагороди: «Нащадкам козацьких традицій за сумлінне та бездоганне служіння українському народу. Девіз відзнаки: «Слава, єдність, воля». Дата заснування: 27 лютого 2017 р.).

Фото: Укрінформ, Товариство зв'язків з українцями за межами України "Україна-Світ"