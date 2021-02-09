СКУ запрошує на семінар із фандрейзінгу для українських організацій діаспори
Укрінформ
Семінар про особливості фандрейзінгу відбудеться 13 лютого в рамках серії менторських заходів Свiтового конґресу українців (СКУ) для обміну успішним практичним досвідом.
Про це повідомляється на сторінці СКУ в Фейсбуці, передає Укрінформ.
До участі в заході запрошуються представники українських громадських організацій в діаспорі з мережі СКУ та громади.
Унікальний досвід та кращі практики у діяльності, що стосується збору коштів для громад, представлять головний директор з розвитку Української католицької освітньої фундації Олесь Кузьма і керівник Менторської програми СКУ, колишній голова Конґресу українців Канади, відділ Торонто, Тарас Багрій. Проведе майстерню виконавча директорка СКУ Марія Купріянова.
Мова українська.
Реєстрація за посиланням: https://cutt.ly/Nkl2KVb.
Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців